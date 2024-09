Transformers One debuterer med stabil åpningshelg

HQ

Den siste helgen var åpningshelgen for animasjonsfilmen Transformers One. Med en stjernespekket rollebesetning, inkludert Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Brian Tyree Henry og flere, var det håp om at filmen ville kapitalisere på trenden med vellykkede animasjonsfilmer i 2024, med Innsiden Ut 2, Grusomme meg 4 og Kung Fu Panda 4 som tre av årets seks største filmer så langt. Det ser ikke ut til å bli tilfelle.

For i en ganske overraskende vending av hendelser, Transformers One har hatt en ganske jevn åpningshelg og samlet inn rundt 39 millioner dollar. Det overraskende er at dette faktisk ikke er nok til å overvinne Beetlejuice Beetlejuice, som fortsetter å legge ut solide tall, og er på vei til å bli en av de 10 største filmene i 2024, med 330 millioner dollar til navnet sitt, noe som betyr at det bare er rundt 11 millioner dollar bak 10. plass Alien: Romulus.

Det gjenstår å se om Transformers One har bena i beina til å oppnå mer suksess, men generelt sett har filmer en tendens til å falme etter premierehelgen.

Takk, Box Office Mojo.