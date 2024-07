Transformers One foregår tre milliarder år før de andre Transformers-prosjektene

HQ

Det blir stadig mer utfordrende å bestemme tidslinjen til Transformers -prosjektene, ettersom de nyere Bumblebee og Transformers: Rise of the Beasts tilsynelatende er frittstående i forhold til de fem Michael Bay-filmene fra 2007 til 2017, som i kronologisk forstand kommer etter de to nyeste filmene. I bunn og grunn er vi i samme territorium som superhelt-multiverset, som det nå er en hodepine å holde seg oppdatert på.

Denne hjerneteaseren blir imidlertid bare mer og mer plagsom, ettersom produsent Lorenzo di Bonaventura, som har jobbet med hver Transformers live-action-film og den kommende Transformers One, har snakket på San Diego Comic-Con for å avsløre at den animerte filmen er satt tre milliarder år før hendelsene i Transformers (2007).

I følge Screen Rant, "[Transformers One foregår] 3 milliarder år før det vi har gjort før."

Selv om romferder tar forbannet lang tid, virker tre milliarder år litt overdrevet, selv for en fiktiv serie som dreier seg om en fiktiv robotart som kan forvandle seg til kjøretøy som ser ut som menneskeskapninger milliarder av år før de først ble oppfunnet av mennesker...

