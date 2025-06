Transformers One trilogien avlyst

HQ

Det blir ikke flere filmer i Transformers One -universet. Dette ble kunngjort av filmens regissør under et arrangement der han forklarte at til tross for langvarige planer om å lage en trilogi - inkludert en allerede fullført historie for både Prime og Megatron - har Paramount nå sagt at de ikke er interessert i en oppfølger.

Årsaken er ganske enkel: Transformers One ble ingen stor kinosuksess, og Hasbro, som jo som kjent eier rettighetene til Transformers, har valgt å ta avstand fra eventuelle oppfølgere. Det betyr at Paramount må finansiere filmene selv, noe de ikke virker særlig ivrige på.

Josh Cooley, filmens regissør, hadde dette å si til fansen om situasjonen :

"Jeg skulle ønske jeg hadde noe å kunngjøre, men det har jeg ikke. Det jeg har blitt fortalt er at Paramount Animation ikke er interessert i å lage en oppfølger"

Følgelig er det lite sannsynlig at vi får se mer av Transformers One -universet på kinolerretet i nær fremtid. Triste tider for de som likte filmen, rett og slett.