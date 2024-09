Transformers One viser seg frem i en siste trailer før premieren

HQ

Lekene som ingen barn på 80-tallet kunne leve uten er tilbake. Med andre ord er det på tide å vende tilbake til Cybertron med figurene vi elsket da vi vokste opp når Transformers One har kinopremiere i Norge 11. oktober.

Historien denne gangen ser ut til å være litt annerledes enn det vi er vant til, og utspiller seg lenge før konflikten mellom Megatron og Optimus Prime. I stedet vil Transformers One utforske årsaken til at krigen blusset opp, og hva som drev en kile mellom de to tidligere vennene.

Sjekk ut den nye traileren nedenfor.

