Transformers One viser starten på krigen mellom Autobot og Decepticon

Vi er så vant til å se live-action Transformers filmer i disse dager at det er lett å glemme at den ikoniske serien startet som et fantastisk animasjonsprosjekt, noe vi endelig kommer tilbake til i september med Transformers One.

Dette blir den første fullstendig CG-animerte Transformers filmen noensinne, og den vil fortelle historien om hvordan Optimus Prime og Megatron gikk fra å være venner til fiender, og hvordan Autobot-Decepticon-krigen startet. Den vil også utforske hvordan kjernekarakterene i Transformers oppdaget evnen til å forvandle seg, og vil nærme seg alle disse temaene ved hjelp av en stjernespekket rollebesetning.

Chris Hemsworth spiller Optimus Prime, Brian Tyree Henry spiller Megatron, Scarlett Johansson spiller Elita, Keegan-Michael Key spiller Bumblebee, Steve Buscemi spiller Starscream, Jon Hamm spiller Sentinel Prime, og Laurence Fishburne spiller Alpha Trion.

Transformers One har kinopremiere 20. september, og du kan se den siste traileren nedenfor.