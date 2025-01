Transformers: Reactivate har blitt kansellert av Brink- og Gears Tactics-utvikler

HQ

Hvis du tålmodig har holdt pusten og ventet på mer informasjon om Splash Damages (Brink- og Gears Tactics -utvikleren) kommende Transformers -spill, har vi dessverre noen dårlige nyheter for deg.

Det britiske studioet har bestemt seg for å trekke ut støpselet på prosjektet ettersom det håndterer stramme finanser og økonomi og vender oppmerksomheten mot andre anstrengelser i stedet. Dette ble bekreftet i en uttalelse som legger til :

"Vi vil skalere ned for å fokusere innsatsen vår på andre prosjekter. Til tross for alle anstrengelser, er det dessverre en rekke roller i studioet som nå potensielt står i fare for å bli overflødige."

Så ikke bare er spillet kjent som Transformers: Reactivate død i vannet, men det ser ut til at utvikleren kan stå overfor permitteringer i nær fremtid. Utvikleren har lagt til at det er "fokusert på å gjøre alt vi kan for å støtte dem gjennom denne tøffe perioden, akkurat som vi er forpliktet til å ta vare på de som vil bli hos oss når vi bygger en sterkere Splash Damage for fremtiden."

Transformers: Reactivate ble kunngjort på The Game Awards tilbake i 2022, og siden den gang har vi nesten ikke hørt noe om spillet. Dessverre vil det tilsynelatende forbli slik med mindre utviklere begynner å dele litt innsikt i prosjektet nå som det har blitt lagt ned.