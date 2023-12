Transformers: Reactivate vil ikke være med på The Game Awards

HQ

Mens de fleste av oss Transformers-fans nok har høye forventninger til at High Moon Studios skal lage en oppfølger til Transformers: Fall of Cybertron nå som de er en del av Microsoft, er det faktisk et Transformers-spill under utvikling som ser ganske interessant ut.

Vi snakker om det noe glemte Transformers: Reactivate som ble annonsert under fjorårets The Game Awards, men som siden har vært helt stille. Det utvikles av Splash Damage (Brink, Gears Tactics) og byr på et online actionkonsept for 1-4 spillere, og de opprinnelige planene var at vi skulle få en beta i år.

Det har tydeligvis ikke skjedd, men noen forventet at det i stedet ville bli vist frem under årets The Game Awards (som går av stabelen på fredag) med en ny trailer og litt ny informasjon. Men... det kommer dessverre ikke til å skje. Dette er bekreftet i et offisielt X-innlegg som sier at Splash Damage "ikke vil avsløre noe nytt innhold i år", og en av grunnene er at utviklerne har skiftet spillmotor til Unreal Engine 5. Dette krever mye arbeid, men gjør det også mulig å tilby mer spektakulær grafikk med mer.

I stedet får vi vite at de vil vise Transformers: Reactivate på et ukjent tidspunkt i løpet av 2024. Og der har vi det, det er i det minste et livstegn som viser at spillet fortsatt er på sporet og ikke kansellert.