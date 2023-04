Transformers: Rise of the Beasts blir større enn noensinne i trailer

HQ

Vi har allerede sett glimt av hva som venter i Transformers: Rise of the Beasts takket være noen teaser-trailere, men nå er det tid for den største og lengste hittil.

Paramount har sluppet den første offisielle traileren for Transformers: Rise of the Beasts, og det virker definitivt som om dette blir den største filmen hittil både når det gjelder mengde og skala. For som om det ikke var nok å endelig vise den enorme Unicron, gir denne traileren oss også en titt på en rekke Autobots og Maximals - alle med stemmene til noen av de største stjernene i Hollywood. Det virker helt klart som om vi kan forvente mye transforming og action den 9. juni.