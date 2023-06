Transformers: Rise of the Beasts' siste trailer fremhever positive anmeldelser

HQ

Juni er ikke bare fylt med fantastiske spill og spennende spillbegivenheter. Den er også stappfull av store filmpremierer. En av de største finner sted på fredag, når Transformers: Rise of the Beasts får verdenspremiere. Det er ikke noe Paramount vil at vi skal glemme, så vi har fått en siste trailer for filmen. Den viser noen kule transformasjoner, storslåtte kamper og humoristiske kommentarer, samtidig som den fremhever noen av de mer positive anmeldelsene. Det siste er kanskje verdt å merke seg, for Transformers: Rise of the Beasts har en av de høyeste Metacritic-scorene i franchisens historie. Det sier litt når den i skrivende stund ligger på 43, men likevel...