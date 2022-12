Transformers: Rise of the Beasts-trailer tar oss til dyrenes rike

HQ

Jeg er en av raringene som synes at Transformers og Transformers: Revenge of the Fallen faktisk ikke er så verst, men interessen stupte etter de to. Dette har ikke stoppet Paramount fra å fortsette med serien som stadig tjener grovt, så det var bare et tidsspørsmål før filmene kom til en hittil uberørt del av universet.

Kveldens trailer viser nemlig hvordan det går når Optimus Prime, Bumblebee og kompani møter de dyreaktige typene Maximals, Predacons og Terrorcons i Transformers: Rise of the Beasts når filmen kommer på kino den 9. juni. Dette betyr også at vi får høre hvordan Ron Pearlman, Peter Dinklage, John DiMaggio, Liza Koshy og en del andre kjente klarer seg som disse kule skapningene i forhold til veteranene.