Transformers x G.I. Joe crossover-serie i arbeid, basert på Robert Kirkman-tegneserier

HQ

Enda en Robert Kirkman-serie kan snart treffe skjermene våre. Vi har sett The Walking Dead og alle dens spin-offs, Invincible har for tiden en pokker til løp på Amazon Prime, og vi kan snart se Kirkmans G.I. Joe x Transformers-tegneserie komme til liv i Energon Universe.

Deadline rapporterer at showet er klart til å bli tatt til studioer, og vil være en animert serie som krysser Transformers, G.I. Joe og Kirkmans Void Rivals-mytologi. Alle disse universene kommer sammen i Energon Universe-tegneseriene. Hvis den blir brakt til et studio, vil showet bli ledet av Lucifers Joe Henderson, som vil skrive og fungere som showrunner på tilpasningen.

Til tross for at to av de tre IP-ene er leketøymerker, vil den animerte serien tilsynelatende ha mer av et voksent publikum, i likhet med Invincible. Energon Universe har blitt en av Hasbros bestselgende tegneserier gjennom tidene, med mer enn 7 millioner solgte enheter over hele verden. Med lansering i juni 2023 er det fortsatt en ganske fersk IP, med mye spenning rundt crossover-potensialet også andre steder.