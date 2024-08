Trashfilmkongen Uwe Boll gjør narr av Borderlands-floppen

HQ

Uwe Boll er kjent i filmverdenen for sine filmatiseringer av dataspill, hvorav de fleste er notorisk forferdelige. Etter at Borderlands-filmen ble en flopp, har Boll tatt til X for å dele sine tanker:

"Ha ha. Filmene mine var R-klassifisert og tjente mer penger enn dette. Nå skulle du ønske jeg regisserte."

Det ser ikke ut til at han har noe grunnlag for påstanden om hvor store inntekter filmene hans har generert, og det er derfor vanskelig å avgjøre sannhetsgehalten i den. Men Uwe har svart på kritikken om at påstanden hans er falsk med et bilde av hvor mange ulovlige nedlastinger hans egen film har vært utsatt for, noe som ikke sier noe om inntektene.

Borderlands Inntektene fra filmen var på rundt 15 millioner dollar i åpningsuken på kino, noe som er langt unna filmens totalbudsjett som ryktes å være på rundt 100 millioner dollar.

Hadde du gjerne sett Uwe Boll regissere Borderlands?