Travel Pack er et brettspillinspirert eventyr gjennom en miniatyrverden av fliser og figurer

En av de mange verdenspremierene på årets Wholesome Snack Showcase inkluderte debuten til et nytt spill fra utvikleren Blackstaff Games. Dette er kjent som Travel Pack, og er et søtt eventyr som ser ut til å smelte sammen historiefortelling og brettspillinspirert gameplay for å skape noe ganske unikt.

Ideen med prosjektet er å ta seg gjennom en miniatyrverden av fliser og figurer, løse små gåter underveis, samtidig som man møter uvanlige karakterer og hører deres særegne historier. Travel Pack oppfordrer spillerne til å tilnærme seg opplevelsen på sin egen måte, og karakterutviklingen utvikler seg basert på hvordan du velger å spille.

Siden kunngjøringen er ganske fersk, har vi for øyeblikket ingen eksakt utgivelsesdato å huske på for Travel Pack, men vi vet at spillet ved lansering vil komme til PC via Steam, med en konsollutgivelse potensielt i horisonten.