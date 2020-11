Traveller's Tales ser ut til å jobbe på et online-fokusert LEGO-spill

Du ser på Annonser

MauroNL, en industrianalytiker, har postet på Twitter at Traveller's Tales ser etter to ansatte til å jobbe på hva som ser ut til å være et online-fokusert LEGO-spill.

De to stillingene som er utlyst er Game Programmer og Junior Game Programmer. I jobbeskrivelsen til Junior Game Programmer-rollen står det "will be a major IP based LEGO game built in Unreal." Det står også at søkeren bør være i stand til å "write fun, networked player mechanics."

For øyeblikket kan vi bare spekulere på hva prosjektet er, men det er verdt å poengtere at studioets seneste prosjekt er LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Kanskje er disse to tingene relaterte?