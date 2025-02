Travis Kelce mener det er "en stor ære" at Donald Trump kommer til Super Bowl

HQ

Donald Trump kommer til Super Bowl på søndag. Det blir første gang en sittende president deltar på NFL-finalen, noe Travis Kelce, tight end for Kansas City Chiefs, ser på som "en stor ære".

"Det er fantastisk. Det er en stor ære. Jeg tror, du vet, uansett hvem presidenten er, så vet jeg at jeg gleder meg fordi det er den største kampen i mitt liv, og å ha presidenten der, du vet, det er det beste landet i verden. Så det hadde vært ganske kult", sa Kelce til pressen 5. februar.

Kelces ord utløste en stor kontrovers, noe som er spesielt forståelig nå som Trump er tilbake i Det hvite hus og bare denne uken har undertegnet en presidentordre som forbyr transkjønnede kvinnelige idrettsutøvere å drive idrett eller truet med å gjøre Gaza om til et turiststed.

Og alt dette kommer fra Taylor Swifts kjæreste. Popstjernen er kjent for å ha vært motstander av Donald Trump og støttet Kamala Harris. Trump, som falt for noen falske AI-bilder i den tro at Swift støttet ham, sa senere "I HATE TAYLOR SWIFT!" i Truth Social.

Kelces ord som feiret Trumps tilstedeværelse på Super Bowl, samtidig som han tilsynelatende prøvde å være likeverdig og apolitisk, står i sterk kontrast til Swifts politiske aktivisme, og har overrasket (og skuffet) mange fans...