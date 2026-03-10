Travis Kelce returnerer for en sesong til med Kansas City Chiefs

HQ

Travis Kelce, den 36 år gamle tight end for Kansas City Chiefs, vil fortsette å spille i en sesong til, til tross for at han har tenkt på å pensjonere seg siden minst ett år siden.

Etter å ha mislyktes i å nå NFL-sluttspillet for første gang siden 2014, føltes hans siste kamp på Arrowhead Stadium i desember i fjor som et farvel for den legendariske spilleren, som har hjulpet dem med å vinne tre Super Bowls og nå to andre Super Bowls de siste seks årene.

Det ble imidlertid bekreftet i podcasten New Heights, som drives av broren Jason, at Kelce "kommer tilbake for år 14".

Kelce skal ha blitt tilbudt en ettårsavtale verdt opp til 15 millioner dollar av Kansas City Chiefs. Andre lag tilbød ham mer penger, men Kelce bestemte seg for å holde seg til det samme laget han har spilt for siden 2013. Og selv om formen hans ikke er hva den har vært, har Chiefs også forsterket med forrige sesongs MVP, Kenneth Walker, for Seattle Seahawks, vinnerne av Super Bowl LX.