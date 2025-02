Travis Kelce "tar ikke gale avgjørelser" om fremtiden, inkludert mulig pensjonering

HQ

Travis Kelce, tight end for Kansas City Chiefs, hadde en av sitt livs verste netter sist søndag i LIX Super Bowl, da Kansas City Chiefs ble knust av Philadelphia Eagles: uten omtanke (40-22).

Kelce har fortsatt kontrakt ut 2025-sesongen. Men som 35-åring vurderer NFL-stjernen nå sitt neste karrieresteg, og pensjonering er ikke utelukket.

"Jeg tror jeg skylder lagkameratene mine at hvis jeg kommer tilbake, skal det være en helhjertet beslutning, ikke en halvhjertet beslutning", sa Travis i New Heights, som han er programleder for sammen med broren Jason, ifølge BBC Sport. "Jeg er her fullt og helt for dem, og jeg tror jeg kan spille. Det er bare om jeg er motivert eller ikke, eller om det er den beste avgjørelsen for meg som mann, som menneske og som person å ta på meg alt det ansvaret"

Kelce, Taylor Swifts kjæreste, har spilt for Chiefs siden 2013. Han har vunnet Super Bowl i 2024, 2023 og 2019. Han forklarer at det å spille alle AFC-mesterskapene og Super Bowl betyr at han "spiller tre kamper mer enn alle andre i hele ligaen. Det er mye slitasje på kroppen".