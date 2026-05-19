Travis Knight: Hvis Masters of the Universe får en oppfølger, "vil She-Ra spille en stor rolle"

Premieren på Masters of the Universe er rett rundt hjørnet, og vi vil nok en gang bli tatt med til Eternia for å følge He-Man og vennene hans i deres kamp mot den onde Skeletor. Vi vet at mange av de kjente og kjære figurene kommer til å dukke opp, men en som ikke er bekreftet ennå, er Princess of Power, He-Mans søster She-Ra.

Hun ble introdusert noen år etter He-Man og Masters of the Universe for å lokke flere jenter til å følge eventyrene, og brakte mye frisk energi til serien i form av nye venner og fiender. Hvis She-Ra faktisk er med i filmen, så skal regissør Travis Knight, teamet hans, de andre skuespillerne og Amazon MGM Studios ha kudos for at de virkelig har klart å holde på en hemmelighet i disse lekkasjetider. Hvis hun derimot ikke er med, er det bare et spørsmål om tid før hun dukker opp i en oppfølger.

I et intervju med GamesRadar + hadde Knight dette å si om saken da han ble spurt om She-Ra :

"Jeg kan si veldig lite om She-Ra. For meg har She-Ra alltid vært en stor del av Masters-verdenen, og en stor del av Adams historie. Hvis vi er heldige å få fortelle flere historier i dette universet, kommer She-Ra til å spille en stor rolle i fremtiden."

Med mindre det viser seg å bli en fullstendig flopp for He-Man og vennene hans, kan vi nok trygt anta at Amazon MGM Studios allerede har begynt å skissere en oppfølger. Og når det skjer, vil She-Ra mest sannsynlig dukke opp i en hovedrolle.