Tre analytikere tror EA vil doble satsingen på live-tjenester og sportsspill fremover

HQ

Tidligere denne uken annonserte en gruppe ledet av et saudiarabisk investeringsfond (PIF, Silver Lake og Affinity Partners) sine planer om å kjøpe EA for 55 milliarder dollar, noe som mange analytikere mente var høyere enn forventet. De planlegger naturligvis ikke bare å tjene inn pengene sine, men også å gå med overskudd.

I et intervju med GamesRadar gir tre fremtredende analytikere sitt syn på mega-avtalen. En av dem er den kjente japanske Kantan Games-analytikeren Serkan Toto, som mener at EA nå vil være mindre villige til å ta risiko og vil fokusere på ting som genererer høy avkastning. I klartekst betyr dette tryggere veddemål og "et enda sterkere fokus på eviggrønne IP-er, blockbustere (færre, men potensielt større spill) og live-tjenester - på bekostning av mer risikofylte prosjekter, nye ideer og innovasjon."

Den andre personen som ble intervjuet var David Cole, leder for markedsundersøkelses- og konsulentfirmaet DFC Intelligence, som inntok en lignende holdning:

"EA vil doble ned på live-tjenester og sportsspill som har en ganske forutsigbar inntektsstrøm og fortjenestemargin. På lang sikt kan de se etter mer strategiske grep som ikke lønner seg umiddelbart, men som posisjonerer dem for fremtidig vekst. På kort sikt kan de se seg om etter å selge unna ikke-kritiske eiendeler og mindre IP-er."

Til slutt har vi professor Joost Van Dreunen ved New York University Stern School of Business. Og ... han gir også uttrykk for lignende synspunkter, og tror på et fokus på store lisenser og mindre på andre områder fremover:

"EA vil sannsynligvis konsolidere underpresterende studioer og doble ned på sportsfranchisene (som genererer 70% av inntektene) mens de potensielt spinner av eller stenger team som jobber med titler med lavere marginer. Jeg forventer ikke at de nye eierne vil bry seg så mye om skrinlagte IP-er, annet enn å selge dem for å nedbetale noe av gjelden."

Ifølge disse herrene virker det usannsynlig at EA vil ønske å investere i usikre og mindre prosjekter fremover. Dette får en til å mistenke at den tidligere Bioware-ansatte som ikke trodde at det nye EA ville være interessert i å beholde Bioware, faktisk kan være inne på noe. Og hva som vil skje med for eksempel Hazelights co-op-titler eller mer eksperimentelle spill som Immortals of Aveum og Tales of Kenzera: Zau gjenstår å se.

Hva tenker du om dette? Vil EA bli mer av en sportsfabrikk nå med økt fokus på live-tjenester?