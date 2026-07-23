Tre av Spanias mest kjente influencere har fått bøter for skjult reklame, markedsføring av legemidler og innhold som bryter med lovgivningen om barnevern

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Spanias nasjonale kommisjon for markeder og konkurranse (CNMC) har ilagt tre innholdsskapere på nettplattformer og sosiale medier sanksjoner for brudd på den generelle loven om audiovisuell kommunikasjon når det gjelder merking av reklame, beskyttelse av mindreårige og markedsføring av legemidler på sosiale medier.

Ibai Llanos, Jordi Wild og Natcher må betale totalt 4 000 euro, og de tre overtredelsene anses som alvorlige brudd på lovens artikkel 158.31, som gjelder såkalte «brukere av spesiell relevans» (UER), en kategori som lovgivningen har innført for å overvåke økonomien til og regulere de mest fremtredende innholdsprodusentene på internett i Spania.

Det ser imidlertid ut til at disse bøtene vil bli betalt uten at det underliggende problemet blir løst, og de fremhever også et misforhold mellom lovgivningen og håndhevelsen av overtredelser. CNMC tildelte tre kontrakter til det portugisiske dataanalysefirmaet Primetag for å gjennomgå innholdet til disse UER-ene, med en anbudsverdi på 33 200 euro. For ikke å nevne at for UER-er av dette kaliberet – som inngår avtaler verdt titusenvis eller hundretusenvis av euro med store merkevarer – vil det ikke være vanskelig å betale en bot som reduseres dersom den gjøres opp kort tid etter varsel.

Uansett er dette et tegn på at spansk lovgivning begynner å legge mye større vekt på å granske innholdet som influencere legger ut på sosiale medier og andre plattformer, og det ville ikke være overraskende om det kom flere sanksjoner i fremtiden, ledsaget av strengere bøter.