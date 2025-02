Tre av spillerne på M80s Rainbow Six: Siege -lag har sluttet

HQ

M80 hadde en ganske skuffende Six Invitational, da organisasjonen knapt gjorde en bule i hele prosessen etter å ha blitt eliminert ganske tidlig. Dette, og etter et ganske flatt 2024 også som inkluderte en tydelig mangel på trofeer eller store seire, har laget bestemt seg for å reflektere over sin Siege innsats, og til slutt gjøre noen endringer.

De største endringene har skjedd på trenersiden, der hovedtrener Matheus "Budega" Figueiredo og assistenttrener Igor "Vivas" Vivas har blitt løst fra sine oppgaver. Det er uklart hvem som vil bli med i M80 for å erstatte dem, men vi blir fortalt at talentsøket må utvides litt lenger til spillere også, ettersom Jaidan "Packer" Franz også har dratt, og etterlater hovedlisten mangler en stjerne.

Siden sesongen 2024/25 nettopp er avsluttet, har M80 litt tid på seg til å ta disse beslutningene, ettersom sesongen 2025/26 sannsynligvis ikke starter før om et par måneder.