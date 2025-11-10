Minst tre døde og 15 skadde etter at Tenerife ble rammet av en kraftig tidevannsbølge

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at tre personer har omkommet og 15 andre er skadet etter at en kraftig flodbølge har rammet den spanske øya Tenerife, og ført innbyggere og turister ut i havet, noe som har ført til at myndighetene har sendt ut hasteadvarsler om sikkerhet.

Nødetatene opplyste at en kvinne døde etter å ha blitt dratt ut i vannet nær Puerto de la Cruz, mens en mann ble funnet død i Santa Cruz de Tenerife. En tredje mann ble funnet i havet utenfor en strand i Granadilla. Myndighetene oppfordret publikum til å holde seg unna kysten og unngå å ta bilder eller videoer av det opprørte havet.

Redninger, stigende bølger og pågående varsler

Redningsmannskaper hentet opp en mann som falt i vannet ved La Guancha i nord på øya, men han døde senere på sykehus. En annen mann ble berget opp av havet ved El Cabezo i sør, der livreddere og medisinsk personell ikke klarte å gjenopplive ham.

Ved Puerto de la Cruz døde en kvinne av hjerteinfarkt etter å ha blitt dratt ut i vannet, og ti andre ble dratt ut i havet. Tre av dem ble alvorlig skadet og brakt til sykehus.

Øyenvitner beskrev kaotiske scener da bølgene slo inn over kysten. Myndighetene på hele Kanariøyene har sendt ut farevarsel om at det er ventet dønninger på opptil to til fire meter de neste timene. Turister og innbyggere oppfordres til å utvise "ekstrem forsiktighet" ettersom sjøforholdene fortsetter å forverre seg.