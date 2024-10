Tre familier prøver å kjøpe det samme huset i Netflix' mørke komedie No Good Deed

Selv om vi bare så vidt har kommet inn i oktober, er Netflix allerede i gang med å legge planer for midten av desember. Streameren har presentert en første trailer for en kommende mørk komedieserie som er kjent som No Good Deed, med dette er et show som har en virkelig imponerende rollebesetning.

Showet har Linda Cardellini, Lisa Kudrow, Ray Romano, Denis Leary, Luke Wilson, Teyonah Parris og flere, med hver hovedrolle som et medlem av en annen familie som prøver å kjøpe den samme villaen i spansk stil.

Selv om det kanskje høres litt kjedelig ut, viser traileren definitivt at denne serien er et morsomt og tåpelig alternativ som uten tvil vil lyse opp de mørke desemberkveldene før jul. Sjekk ut traileren nedenfor.