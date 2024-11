Tre flere League of Legends-show er i produksjon

HQ

Arcane er kanskje over, men etter den enorme suksessen til serien er League of Legends 'tilpasninger langt fra ferdige. Nå har vi hørt om tre nye show som allerede er i forskjellige stadier av produksjonen.

Det kommer fra showrunner Christian Linke, som i et intervju med Twitch-streamer Necrit94 (via Dexerto) avslørte at tre nye show er i arbeid, hvorav den ene allerede er et år i produksjon. Disse showene vil gi oss en titt på forskjellige områder av League of Legends-verdenen, inkludert Noxus, Demacia og Ionia.

Disse regionene skal tilby helt forskjellige historier fra Piltover og Zaun, men for å berolige fans som bare vil se mer av den originale rollebesetningen, vil vi helt sikkert se et og annet hint og erting i disse nye showene. Arcane's slutt kom alltid til å bli møtt med tristhet, men som vi fant ut i forrige uke, kom seriens konklusjon så raskt fordi det er så mange andre historier å fortelle.