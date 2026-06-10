Tre indiske sjømenn savnes etter amerikansk angrep i Omanbukta

HQ

Tre indiske sjøfolk er nå savnet etter et amerikansk angrep på et tankskip utenfor Oman, skriver Reuters. Det amerikanske militæret hevder at det satte tankskipet «Settebello», som seilte under Palau-flagg, ut av drift fordi det fraktet iransk olje og ikke fulgte amerikanske instrukser.

India har fordømt angrepet på det kommersielle skipet og bekreftet at 21 indiske besetningsmedlemmer ble reddet. New Delhi protesterte kraftig mot angrepet og innkalte den amerikanske visekonsulen. Hendelsen skjer samtidig som Trump er i ferd med å svare på Iran og viser de økende risikoene ved den amerikanske blokaden av fartøy med tilknytning til Iran. Centcom sier at de har satt åtte skip ut av drift siden blokaden startet i april, mens FN advarer om at handlinger som setter sjøfolk i fare er uakseptable.