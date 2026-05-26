Tre inn i en verden av avansert teknologi i World of Tanks: HEAT, ute nå på PC, PS5 og Xbox Series X/S

Etter at lanseringsdatoen ble bekreftet for bare noen få dager siden har utvikleren Wargaming offisielt lansert sitt nyeste flerspiller-actionprosjekt i World of Tanks-serien. Spillet, kjent som World of Tanks: HEAT, er designet for å tilby raskere og mer FPS-lignende action i forhold til den mer tradisjonelle, metodiske og strategiske krigføringen i serien, og handler om å omskrive kampreglene og delta i intenst kaotiske kamper.

Spillet er bygget på en kraftig ny motor laget spesielt for World of Tanks: HEAT, og er en eksplosiv PvP-opplevelse der spillere settes inn i lag på fem eller ti for å slippe løs kaos i et objektivbasert miljø. Ved å bruke eksperimentelle pansrede maskiner forbedret med utrolig teknologi som er i stand til å omforme slagmarken, er premisset å beseire motstanderne dine i arena-skytespilllignende scenarier som oppmuntrer til å skyte først og stille spørsmål etterpå.

Med World of Tanks: HEAT nå tilgjengelig på PC (via Wargaming Game Center og Steam, PS5, Xbox Series X/S og GeForce Now), har vi satt sammen en hendig video som går dypere inn i hva som gjør at dette spillet skiller seg ut fra søsknene sine, og også hva som er med i denne lanseringsutgaven, enten det er de åtte agentene, femten stridsvognene, åtte kartene eller fire spillmodusene.

Sørg for å se den dedikerte "Alt du må vite"-videoen nedenfor, og ikke gå glipp av muligheten til å hoppe inn i World of Tanks: HEAT, ettersom spillet offisielt er tilgjengelig gratis.