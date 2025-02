Hamas løslater tre gisler samtidig som Israel begynner å løslate palestinske fanger

HQ

I den siste utviklingen under den pågående våpenhvileavtalen løslot Hamas tre israelske gisler på lørdag, noe som markerer et viktig skritt i den pågående utvekslingen. Til gjengjeld begynte Israel å løslate 369 palestinske fanger.

Folkemengden i Tel Aviv brøt ut i jubel da det ble bekreftet at gislene var i bedre tilstand enn de som ble løslatt i en tidligere runde, selv om prøvelsene tydeligvis hadde satt sine spor, ifølge rapporter. I mellomtiden overvåket Hamas-krigere, noen av dem med våpen som var tatt fra israelske soldater under angrepet 7. oktober, overføringen, noe som ytterligere understreket den vanskelige våpenhvilen mellom de to partene.

Mens den internasjonale innsatsen for å stabilisere situasjonen fortsetter, er skjebnen til de gjenværende gislene og Gazas ødelagte befolkning fortsatt usikker. Foreløpig gjenstår det å se om denne utvekslingen vil holde våpenhvilen sammen eller signalisere en tilbakevending til fiendtlighetene.