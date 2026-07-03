Tre kenguru-lignende wallabyer ble reddet under en razzia på en cannabisplantasje langt fra deres naturlige habitat på den andre siden av kloden

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Tirsdag 30. juni avslørte spansk politi en marihuana-plantasje i Ciudad Real. Politiet fant over tusen cannabisplanter gjemt på en eiendom på landsbygda, og to menn er arrestert for dette og flere andre lovbrudd.

Razziaen avdekket også alvorlig dyremishandling, og 14 hunder, tre kalver, to rådyr og tre wallabyer (en pungdyrart som ligner på kenguruer og som også er hjemmehørende i Antipodene i Australia og Ny-Guinea) ble reddet. Alle levde under ekstremt dårlige hygieniske forhold, og myndighetene fant også døde dyr, blant annet en kalv, tre rådyr, to hunder og hundrevis av kyllinger, noen i avansert forråtnelse. Etterforskerne mener at kyllingene hadde blitt brukt som fôr til hundene.

Politiet opplyser at eiendommen var en fullverdig cannabisproduksjonsvirksomhet. Politiet fant opptil seks innendørs og utendørs dyrkingsområder, et inaktivt underjordisk dyrkingsrom på 200 kvadratmeter, ulovlige strømtilkoblinger, utstyr for tørking og beskjæring, kontanter og våpen (et modifisert luftgevær tilpasset for bruk av .36-kaliber ammunisjon samt en pistol som skyter med løsskudd), og de to mistenkte står overfor fem påståtte lovbrudd, blant annet narkotikahandel, strømbedrageri (til en verdi av 10 000 euro det siste året) og dyremishandling.

En svart wallaby spiser lunsj. // Shutterstock

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