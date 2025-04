Tre klassiske Sega Mega Drive-spill kommer til Switch Online Gjør deg klar for Streets of Rage, Super Thunder Blade og ESWAT: City Under Siege.

HQ Nintendo har nettopp lagt til tre nye Sega Mega Drive-klassikere i Switch Online-biblioteket, som nå utvides med Streets of Rage, Super Thunder Blade og ESWAT: City Under Siege. Det ikoniske slagsmålsspillet trenger knapt noen introduksjon - velg en av de tre hovedpersonene og ta deg av byens avskum i ren beat-'em-up-stil. Super Thunder Blade byr på klassisk arkadeaction i både 2D- og 3D-perspektiv - det minner litt om Star Fox, men i et raskere tempo. I ESWAT: City Under Siege rydder du opp i gatene ved hjelp av høyteknologisk politiutstyr, noe som gir sterke "cyberpoliti"-vibber. Det er en stund siden sist Mega Drive-biblioteket fikk en oppdatering, så disse tre tilskuddene er mer enn velkomne. Når det er sagt, må du abonnere på "Expansion Pack"-nivået for å spille dem - dette gir også tilgang til gratis DLC og emulerte Nintendo 64- og Game Boy Advance-titler. Bruker du Switch Online-tjenesten mye? HQ