Tre malerier stjålet fra museum på den franske rivieraen

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Tyver har stjålet tre malerier fra Renoir-museet, som ligger på den franske rivieraen. Det antas at tyveriet skjedde like før klokken 06.00 om morgenen, og at tyvene i utgangspunktet stakk av med fire malerier.

Ifølge ordføreren i Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson (via Reuters), mistet de imidlertid ett av maleriene under en politijakt, og dette er siden blitt gjenfunnet. De tre andre ble tatt med og myndighetene leter for tiden etter dem.

Det er foreløpig ikke kjent hvilke malerier som er stjålet, men de mest verdifulle verkene i Renoir-samlingen har innbrakt millioner av dollar på auksjon. Museet ble opprettet i 1960 i herskapshuset til den impresjonistiske maleren Pierre-Auguste Renoir. Museet rommer 13 malerier, i tillegg til 40 skulpturer, møbler og fotografier.

Dette skjer nesten nøyaktig ett år etter det beryktede ranet i Louvre, og mindre enn en måned etter at verdifulle renessansemalerier ble stjålet fra et siciliansk museum.