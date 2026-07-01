Tre mennesker omkom under VM-feiringen i Mexico City

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Mexico feiret at de hadde kvalifisert seg til åttendedelsfinalen i VM – første gang på 40 år – etter å ha slått Ecuador 2–0 tirsdag kveld, og de vilde feiringene i Mexico City, med tusenvis av mennesker i gatene, endte tragisk da tre personer omkom av kvelning, melder Reuters.

Helsedepartementet i hovedstaden opplyste tidlig onsdag morgen, meksikansk tid, at tre personer – en mann på 44 år, en kvinne på 48 år og en kvinne på 19 år, mistet livet på Paseo de la Reforma, nær landemerket Uavhengighetsengelen, et av de mest folkerike områdene, der det ble avholdt et fyrverkeri etter kampen.

Borgmesteren i Mexico by, Clara Brugada, uttrykte sin medfølelse med ofrenes familier på X og oppfordret alle til å «alltid feire med ansvarlighet, omtanke og empati». Mange andre måtte behandles. Dette var ikke de første skadede under VM-feiringen i Mexico: en bilfører som kjørte over dusinvis av mennesker forrige uke og forårsaket 17 skadde, ble hardt banket opp av folkemengden på gaten og døde noen dager senere på sykehuset.