Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Tre nederlandske spillere ble utsatt for rasistiske nettangrep etter å ha bommet på straffespark i VM

Nederland tapte mot Marokko i straffesparkkonkurransen, og spillerne som bommet på straffesparkene ble utsatt for rasistiske krenkelser på nettet.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Deluxe Edition)

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Deluxe Edition)

From 423.00 NOK at 4 stores
Store Price Shipping Delivery
Coolshop
423.00 NOK
39.00 NOK
2-5 days
Buy
platekompaniet.no
474.05 NOK
- days
Buy
Elkjøp
499.00 NOK
79.00 NOK
1-3 days
Buy
POWER
529.00 NOK
59.00 NOK
- days
Buy

Advertisement in partnership with PriceRunner

HQ

Det nederlandske fotballforbundet (KNVB) har rapportert om rasistiske krenkelser på nettet rettet mot tre av sine spillere, som bommet på straffesparkene i 1-1-tapet (3-2 på straffesparkkonkurranse) mot Marokko i 32-delsfinalen i VM. Justin Kluivert, Quinten Timber og Crysencio Summerville bommet alle på sine straffespark, og Nederland ble slått ut av VM.

Etter kampen ble de tre spillerne utsatt for en bølge av rasistiske, diskriminerende og krenkende meldinger på sosiale medier, og alle tre måtte slå av kommentarfunksjonen på sine kontoer for å unngå ytterligere fornærmelser. KNVB reagerte ved å sende inn en anmeldelse til «Meld. Online Discriminatie», det offisielle nederlandske anmeldelsessenteret for hatprat og diskriminering på nettet, som nå skal avgjøre om kommentarene utgjør en straffbar handling, noe som vil føre til en formell anmeldelse til påtalemyndigheten.

«Fotball har kraften til å forene millioner av mennesker fra alle bakgrunner, mens diskriminering bare splitter dem. Det er fundamentalt uforenlig med alt det denne idretten står for», uttalte KNVB i en pressemelding.

NLTimes melder at dette ikke er første gang dette skjer, og minner om at Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka også ble utsatt for rasistiske krenkelser etter bommede straffespark i finalen i UEFA Euro 2020, som ble avholdt i 2021, da England tapte for Italia på straffesparkkonkurranse.

Tre nederlandske spillere ble utsatt for rasistiske nettangrep etter å ha bommet på straffespark i VM
Orange Pictures / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballVM


Loading next content