Tre nederlandske spillere ble utsatt for rasistiske nettangrep etter å ha bommet på straffespark i VM

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Det nederlandske fotballforbundet (KNVB) har rapportert om rasistiske krenkelser på nettet rettet mot tre av sine spillere, som bommet på straffesparkene i 1-1-tapet (3-2 på straffesparkkonkurranse) mot Marokko i 32-delsfinalen i VM. Justin Kluivert, Quinten Timber og Crysencio Summerville bommet alle på sine straffespark, og Nederland ble slått ut av VM.

Etter kampen ble de tre spillerne utsatt for en bølge av rasistiske, diskriminerende og krenkende meldinger på sosiale medier, og alle tre måtte slå av kommentarfunksjonen på sine kontoer for å unngå ytterligere fornærmelser. KNVB reagerte ved å sende inn en anmeldelse til «Meld. Online Discriminatie», det offisielle nederlandske anmeldelsessenteret for hatprat og diskriminering på nettet, som nå skal avgjøre om kommentarene utgjør en straffbar handling, noe som vil føre til en formell anmeldelse til påtalemyndigheten.

«Fotball har kraften til å forene millioner av mennesker fra alle bakgrunner, mens diskriminering bare splitter dem. Det er fundamentalt uforenlig med alt det denne idretten står for», uttalte KNVB i en pressemelding.

NLTimes melder at dette ikke er første gang dette skjer, og minner om at Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka også ble utsatt for rasistiske krenkelser etter bommede straffespark i finalen i UEFA Euro 2020, som ble avholdt i 2021, da England tapte for Italia på straffesparkkonkurranse.