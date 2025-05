Tre nye bøker om Warhammers karakterer, sitater og videospill vil være tilgjengelige i år

HQ

Warhammer lanserer tre nye bøker i leksikonstil, som dekker karakterene i Warhammer 40 000, kunsten i Warhammers videospill og noen av de mest berømte Space Marine-sitatene.

Alle de tre bøkene ble skissert i et innlegg i Warhammer-fellesskapet, og skal etter planen utgis senere i år. Karakterleksikonet inneholder en myriade av den dystre, fjerne framtidens største navn, sammen med litt bakgrunn om dem, detaljer om utstyret og modellene deres, og mer informasjon fra forfatteren Wade Pryce. Eksemplarene kommer med en gratis miniatyr av en av de 120 figurene som dekkes, men du må vente og se hvem du får.

The Art of Warhammer Video Games inneholder konseptkunst, skjermbilder og mer fra over tre tiår med Warhammer-videospill, fra Space Hulk helt til Space Marine II. Selvfølgelig er det ikke bare 40k som dekkes av videospill, og andre Warhammer-universer vil også bli omtalt.

Words of War: The Miniature Book of Space Marine Quotes er den minste boken på listen, men den kommer med massevis av tøffe sitater fra galaksens avanserte supersoldater. Fra Primarchs til løytnanter, du vil se et bredt utvalg av sitater fra Space Marines i denne lommekompanjongen.

Alle de tre bøkene lanseres senere i år.