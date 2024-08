Tre nye Lego Animal Crossing-sett kommer tidlig neste år

HQ

Samarbeidet mellom Lego og Nintendo fortsetter å gi underholdning for fans av det danske selskapets byggesett og videospillelskere i alle aldre. Tre nye Animal Crossing-byggesett er annonsert og kommer i salg i januar, med priser fra 9,99 til 39,99 euro.

Det første av disse er settet "Lego Animal Crossing Stargazing with Celeste" til 9,99 euro, som inkluderer Tom Nooks kosete nabo på øya med et lite salongbord og teleskop for stjernekikking om natten.

Settet "Lego Animal Crossing Leif's Caravan & Garden Shop" tar det hele et hakk videre med et større sett (29,99 euro) der vi ser naboene stelle en liten hage med en pick-up og en mini-campingvogn.

Det siste settet, "Lego Animal Crossing Able Sisters Clothing Shop", vil gi oss klesbutikken til Sable-søstrene, Mabel og Labelle (selv om bare Mabel er bekreftet) med en liten hage og en utstilling med en hette og jakke. Den vil være i salg for 39,99 euro.

Det er definitivt en fin samling for fans av Animal Crossing-serien og et flott tillegg til Lego-hyllen din. Vil du plukke opp disse tre nye settene?

Takk, Nintendo Life.