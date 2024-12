Tre nye titler bekreftet for Game Pass før 2025

HQ

Tidligere denne uken hadde vi gleden av å fortelle deg hvilke spill som blir de siste Game Pass -tilleggene vi har å se frem til i 2024 (selv om vi mistenker en overraskelse eller to under The Game Awards neste fredag).

Det betyr at det er på tide å se fremover mot 2025, og nå, i forbindelse med gårsdagens PC Gaming Show, har Microsoft avslørt tre spill som er bekreftet å være klare for tjenesten i løpet av første kvartal i det nye året. Disse er :



Eternal Strands - 28. januar



Citizen Sleeper 2: Starward Vector - 31. januar



Commandos: Origins - mars



Hvis du vil sjekke dem ut, har vi inkludert trailere fra dem nedenfor. Ser du noe du er spesielt ivrig etter å prøve?

HQ

HQ