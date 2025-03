Tre nye titler lagt til i Game Pass Core-abonnementet

HQ

Høsten 2023 ble Xbox Live, nettjenesten som la grunnlaget for alt konsollspillere tar for gitt i dag, pensjonert. I stedet ble den omgjort til Game Pass Core, en tjeneste som lar deg spille på nettet, i tillegg til at du får tilgang til et kuratert antall spill som du fritt kan laste ned og nyte.

Noen ganger i året utvides tilbudet, og nå har dette nettopp skjedd. Via Xbox Wire kunngjøres det at Batman: Arkham Knight, Pokémon-utfordreren Monster Sanctuary, og det anerkjente indieeventyret Tunic vil bli lagt til i oppstillingen 26. mars. Vi kan med god samvittighet anbefale deg å spille dem alle, og her er en fullstendig liste over alt som er inkludert.

Og noe mange kanskje har gått glipp av, er at du også får ekstra rabatter på spillkjøp med ditt Game Pass Core -abonnement, som du kan lese mer om her.