Tre omkommer i Frankrike på grunn av den ekstreme hetebølgen som rammer Europa

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Det ble gitt kraftige advarsler i flere land, men det hindret ikke den nåværende hetebølgen i Europa fra å ramme hardt i går og i dag. For noen timer siden fikk vi vite at Met Office i Storbritannia hadde utstedt en ekstrem varmeadvarsel, og nå er det offisielt at tre personer har omkommet i Frankrike, der temperaturene overstiger 40 grader Celsius i regioner som ikke er vant til slike tall (i praksis alt nord for Sør-Europa).

De tre eldre personene gikk bort i Bordeaux-regionen, mens deler av det sørvestlige Frankrike også forventer å overstige 42 °C, ettersom mange regioner fortsatt er under røde hetebølgevarsler. Dette fører til forstyrrelser i skole, arbeid og offentlige tjenester i starten av uken, og 2 700 franske skoler stenger eller reduserer undervisningen.

Spania, som er langt mer vant til slike temperaturer, opplever nå at de for første gang på flere tiår når grønnere og kjøligere områder, og har derfor utstedt røde varsler i regioner som Baskerland. I nærheten av San Sebastián forventes det temperaturer på rundt 40 °C, noe som er varmere enn de vanlige kandidatene Sevilla og Córdoba. Som vi tidligere har rapportert, kan også deler av Storbritannia slå sin temperaturrekord for juni denne uken.

Reuters Climate Monitor påpeker at Europas gjennomsnittlige maksimumstemperatur ligger 4,1 º over normen for perioden 1961–1990, med lite avkjøling om natten i deler av Spania, for eksempel i det sentrale Castilla-La Mancha.