Tre personer reddet fra tunneler i et vannkraftverk i Nepal

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Ti dager etter de ødeleggende flomkatastrofene som rammet Himalaya og påvirket både den nepalske og den kinesiske siden, er enda en person blitt reddet i live fra en tunnel i et vannkraftverk. Han er av den nepalske hæren identifisert som Lu Haitao, en kinesisk statsborger. Han hadde ingen synlige skader og stabile vitale tegn, men var utmattet og desorientert, ifølge Reuters.

Redningsaksjonen fant sted én dag etter at to personer ble reddet fra en annen tunnel ved et annet vannkraftverk ved samme elv. Ifølge myndighetene tror de at 900 mennesker fortsatt kan være fanget i disse tunnelene siden august 2026.

Skredet av vann, gjørme, is og stein som skjedde etter at en isbre kollapset, har drept minst 1 344 mennesker i Nepal og 31 i Tibet, Kina; over 5 000 mennesker er fortsatt savnet i de to landene til sammen.

Nepals utenriksminister, Shishir Khanal, sa at de vil ta opp saken på den internasjonale scenen og kreve rettferdighet, fordi dette var et resultat av klimaendringene, og Nepals rolle i klimaendringene er minimal sammenlignet med andre land, men de har betalt «en høy pris».