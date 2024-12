Tre relativt store studioer avslører omfattende permitteringer

HQ

Vi har alle forventninger om at ting vil snu, men de siste årene har vært spesielt tøffe for spillbransjen, med store og små studioer som enten har annonsert massive oppsigelser eller regelrett stengt dørene.

Dessverre vil dette fortsette en stund til, med så mange som tre studioer som nylig annonserte permitteringer. Utvikleren Illfonic har avslørt via X at de er i ferd med å permittere en større del av sin totale arbeidsstyrke. De hadde suksess med Friday the 13th: The Game, men har ikke klart å tiltrekke seg et stort nok publikum med sine siste prosjekter.

Torn Banner Studios hadde suksess med Chivalry 2, men deres siste prosjekt, No More Room in Hell 2, har ikke tatt helt av så godt som håpet. De avslører via LinkedIn at de også vil si opp en god del ansatte, men det er ikke kjent hvor mange som faktisk blir berørt. Administrerende direktør Steve Piggott sier dette :

"Som en helt uavhengig, selvfinansiert utvikler står vi overfor mange utfordringer. Teamet vårt navigerer gjennom denne prosessen med en enorm omsorg og takknemlighet for dem som blir berørt. Torn Banner Studios ville ikke vært det stedet det er i dag uten engasjementet, lidenskapen og prestasjonene til disse flotte menneskene."

Til slutt har vi utvikleren Deck Nine bak Life is Strange: Double Exposure, hvor deres administrerende direktør også avslører en større permitteringsrunde via X:

"I dag er vi triste å dele nyheten om at vi må si farvel til noen av teammedlemmene våre. Dette var en ekstremt vanskelig beslutning og gjenspeiler de utfordrende tidene mange selskaper i vår bransje står overfor for tiden. Vi er ekstremt takknemlige overfor alle som har lagt ned hardt arbeid, lidenskap og engasjement i å skape transformativ underholdning sammen med oss."

Våre tanker går til alle de berørte.