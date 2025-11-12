Tre Sega-maskoter blir med Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Vi kjenner allerede til flere gjestefigurer som kommer til Sonic Racing: Crossworlds, ikke minst fra animeen Avatar, Ninja Turtles, Pac-Man og Mega Man. Disse kommer imidlertid fra andre selskaper og vil koste en del penger, men det er selvfølgelig også nykommere fra Sega selv på vei.

Disse vil slippes uten ekstra kostnad sammen med en kart, og i løpet av kvelden ble tre nye racere presentert i forbindelse med en ny trailer.

Disse er:



Nights - desember 2025

AiAi - januar 2026

Tangle & Whisper - februar 2026



Segas Saturn-ikon, drømmedemonen Nights, trenger ingen introduksjon, og det gjør heller ikke Super Monkey Ball-primaten AiAi, men Tangle & Whisper er kanskje ikke like godt kjent. De kommer fra Sonic-universet, men har aldri dukket opp i et spill før. I stedet kommer de fra IDWs offisielle tegneserier, der de har blitt fanfavoritter, noe som nå har ført til at de har blitt digitale racere i Sonic Racing: Crossworlds.

