Tre store Quantic Dream-spill kommer snart til Steam

Quantic Dream er kjent for sine sterke historiedrevne spill, hvor trioen Heavy Rain, Beyond: Two Souls og Detroit: Become Human uten tvil står som selskapets største titler. Forrige sommer ble disse tilgjengelig på PC, dog eksklusivt på Epic Games Store i et år. Nå har det året nesten gått, og derfor sprer trioen seg snart ut på en annen stor PC-tjeneste.

Det dreier seg selvfølgelig om Steam, som den 18. juni tilføyer de tre store titlene til sin katalog. Det har Quantic Dream selv annonsert på Twitter:

"Finally! Heavy Rain, Beyond Two Souls and Detroit: Become Human are coming to Steam on June 18!"

Hvis du ikke kan vente med å teste dem ut kan du allerede nå laste ned en demo av alle tre på Valves tjeneste.