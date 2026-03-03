Tre strålende indiespill annonsert og utgitt som en overraskelse på Switch 2 i dag

HQ

Den siste Nintendo Indie World-utstillingen var kortere enn vanlig, bare 15 minutter, men den avslørte mange kvalitets- og mangfoldige indiespill som snart kommer ut på Nintendo Switch og Switch 2 ... inkludert noen som ble utgitt i dag. Blant disse er et som av mange regnes som en GOTY-kandidat i fjor: Blue Prince.

Puslespillet Dogubomb, som opprinnelig ble lansert i april i fjor, har blitt "shadowdropped" på Switch 2 (ikke tilgjengelig på den originale Switch), og den første uken, frem til 11. mars, kan du kjøpe det med 34% rabatt, bare 19,79 euro. Det er virkelig et av de mest innovative spillene der ute, og en uforglemmelig opplevelse hvis du holder ut.

Men Blue Prince var ikke det eneste spillet som ble annonsert og utgitt på Switch i dag. Minishoot' Adventures, som opprinnelig ble utgitt i april 2024 på Steam, har blitt utgitt på Switch 2, Switch, samt PS5 og Xbox Series X/S (og også Xbox Game Pass) i dag, 3. mars. Det er et 2D twin-stick skytespill med Zelda-inspirerte fangehull.

Endelig er det andre skyggedroppet fra Indie World Rotwood, et 2D beat'em up-spill laget av Klei Entertainment (Don't Starve, Mark of the Ninja Remastered, Oxygen Not Included) som kommer eksklusivt til Switch 2 (ikke den originale Switch) på konsoller og Steam, etter å ha blitt utgitt i Steam tidlig tilgang i april 2024.

Spiller du noen av disse spillene på Switch 2 i dag?