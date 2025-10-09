Tre Super Nintendo-klassikere lagt til i Switch Online-biblioteket ditt

HQ

Tempoet på nye 16-bits-tillegg til Switch Online-biblioteket er kanskje ikke fullt så raskt som det en gang var, hovedsakelig fordi de fleste av de store klassikerne allerede er utgitt, men Nintendo fortsetter å utvide utvalget av titler.

Nå har ytterligere tre klassikere blitt lagt til: Bubsy in: Claws Encounters of the Furred Kind, Fatal Fury Special og Mario & Wario. Hvis sistnevnte ikke høres kjent ut, er det fordi det bare har vært tilgjengelig i Japan frem til nå, og er et spill designet for musekontroll.

Siden Joy-Cons for Switch 2 fungerer som en mus, er dette problemet nå enkelt løst, og du kan også koble en vanlig mus til både Switch og Switch 2 hvis du foretrekker det.

Ta en titt på en kort presentasjon av spillene nedenfor. De er lansert og kan lastes ned og spilles nå.