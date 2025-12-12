Tre tenåringer satte fyr på et fotballstadion i Finland etter at klubben rykket ned

HQ

Stadionet til den finske fotballklubben FC Haka ble ødelagt i en brann sist søndag, to måneder etter at klubben rykket ned til andredivisjon i finsk fotball. Som den lokale kringkasteren YLE rapporterte, var brannen ifølge politiet påsatt.

Alle de tre mistenkte er under 15 år gamle, og en av dem har innrømmet overfor politiet at de satte fyr på en gjenstand som utløste brannen som ødela tretribunen og en del av kunstgressbanen på stadionet med plass til 3516 tilskuere, som har fått navnet Tehtaan kenttä.

FC Haka, et av Finlands beste lag, vant sist en stor tittel i 2005

FC Haka, som holder til i Valkeakoski, er en av de mest meritterte klubbene i Finland, med ni ligamesterskap og 12 finske cupmesterskap. De vant ligaen sist i 2004 og har rykket ned flere ganger, siste gang i 2019, da de vant Ykkönen, eller andredivisjon (nå tredjedivisjon etter opprettelsen av en ny andredivisjon i 2022, Ykkösliiga, som er der de skal konkurrere i 2026).

Brannen ødela ikke den største tribunen. Klubben har satt i gang en innsamlingsaksjon for å hjelpe dem med å gjenoppbygge tribunen og kunstgressbanen før neste utgave av Veikkausliigaen, som spilles fra vår til høst.