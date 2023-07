Tre ting du trenger å vite for å forstå Wayfinder før den tidlige lanseringen

Hver eneste lille forhåndsvisning vi har sett av Wayfinder har etterlatt oss et spor av brødsmuler om universets historie og dype historie, der fortidens helter ikke klarte å forsvare Lighthouse og bukket under for Gloom. Nå vender de tilbake som Wayfinders, krigere fra andre verdener for den ultimate siste kampen.

Airship Syndicate utvikler dette hack and slash-action-MMO-et, som kommer i Early Access på PC og PlayStation i sommer. Og for å gjøre oss klare for dette nye eventyret alene eller sammen med venner, fikk vi sjansen til å snakke med regissøren, Steve Madureira, som ga oss tre viktige tips om hva vi kan forvente oss av denne utgivelsen.

HQ

Det første er den rike, åpne verdenen, der vi vil finne andre spillere som vandrer rundt i biomene, utforsker og konfronterer en verden i endring.

"Du vil se andre spillere der ute som gjør oppdrag, finner verdenssjefer, gjør hendelser som oppstår i verden, utforsker og finner hemmeligheter. Du kan finne innganger til fangehull der."

Disse fangehullene er det andre viktige punktet, ettersom de faktisk genereres tilfeldig hver gang du finner et for å ødelegge fokuset til Gloom som genereres i det. Disse fangehullene kan gjennomføres alene eller sammen med opptil tre andre spillere.

"Selve fangehullene kaller vi Lost Zones. Det er rett og slett et område i verden som Gloom har tatt over, og du går inn der og ødelegger Gloom-ankrene og prøver å ta tilbake området. Det genereres tilfeldig hver gang Gloom manipulerer virkeligheten mens du går inn. Og det blir instanzerte fangehull med tre spillere.

Du kan spille det meste av innholdet i spillet alene eller sammen med andre. Spillet tilpasser seg selv basert på antall spillere. Det er noen aktiviteter som krever en gruppe, men vi har matchmaking for å sikre at det finnes folk til det også."

Og mens vi er inne på flerspiller, er konseptet med Skylight's hovedbase (menneskehetens siste bastion) en "hub" der du kan motta og levere oppdrag, handle og samhandle med andre spillere. Du kan til og med bygge et hus og innrede det med trofeer og byttedyr fra eventyrene dine, som også gir ferdighetsboost. "Og jo større huset ditt er, jo flere krefter kan du aktivere."

"Du vil også kunne finne ting som trofeer som kan animeres, gjøre morsomme ting og kjæledyr til huset ditt. Noen av trofeene kan du samhandle med. En lurendreier er for eksempel et vesen i verden, og han kan dukke opp i et fangehull og ha sjansespill, som en lurendreierkiste du kan åpne."

Og vi vil kunne skape vårt eget hjem sammen med vennene våre, og på den måten skape et "nabolag" der vi kan dele disse power-ups og skape en følelse av fellesskap utover selve spillet.

"Vi kommer etter hvert til å lansere nabolag, slik at du får et nabolag der du kan ha et hus ved siden av en venn. Ta en titt på hvordan de innreder huset sitt. Vi vil at du skal kunne ha en plass for gjenstander. Vennen din kan legge igjen en gjenstand i huset for å gi deg energi."

"Vi ønsker å gjøre ting som nabolagsarrangementer og fellesskapsarrangementer i nabolaget for å øke nivået i nabolaget. Og etter hvert laugshus og alt det der."

Foreløpig er det ikke bekreftet noen dato for Early Access-utgivelsen av Wayfinder, men forhåpentligvis kommer kunngjøringen i løpet av de neste dagene eller ukene, slik at vi kan prøve alle disse interessante systemene selv.