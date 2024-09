Tre titler fra tre spanske "solo-utviklere" å følge med på

HQ

Når vi snakker om beslutningene i utviklingen av enkelte titler, ofte med store utgivere og team bak seg, tenker vi kanskje ofte at det er vanskelig å sette et lidenskapelig preg på sluttproduktet hvis man bare er én av hundrevis av medforfattere. Men de siste årene har det blitt klart at de store løftene for fremtidens dataspill ligger i uavhengig utvikling, og vi kan ikke tenke oss noe mindre engasjement for et fremtidig spill enn å være regissør, manusforfatter, animatør, komponist, programmerer og alle andre stillinger du kan tenke deg. Kort sagt, å være den eneste utvikleren innebærer at prosjektet er født fra deg. Det er din baby, om jeg får lov til å si det.

Alt dette nevnes fordi det i den senere tid har vært nettopp tre prosjekter av disse "soloutviklerne" som har fått gjennomslag og berømmelse, og vi ønsket å trekke dem frem her.

Det første er Nimbusfall, av GodziPixel. Det er en fargerik og livlig boss rush-stil actiontittel der hevn er hovedmotivasjonen i fortellingen. Det ble utgitt 13. september og kan kjøpes for under fem euro på Steam. Et røverkjøp.

Nimbusfall av GodziPixel

Vi møtte allerede NattoXez på fjorårets IndieDevDay da han forberedte denne Cat-Astrophy (han var fortsatt mindreårig da, men han forårsaket allerede en sensasjon blant deltakerne på arrangementet), og det ser ut til at han også vil delta på La Farga neste uke for å vise oss fremgangen hans.

Cat-Astrophy av NattoXez

Inés Alcolea har i en årrekke vært en tverrfaglig person på mange felt. Hun har skrevet en bok, jobber som PR-ansvarlig i et byrå, er aktivist, håndverker... Kort sagt hadde hun den profilen som et så originalt prosjekt som hennes [System] trengte. Det er en øvelse i språklig interaksjon der det gjennom korrigering av en setning utvikles en fortelling med beslutningstaking. Du finner den på plattformen Itch.io.