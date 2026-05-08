Tre turgåere er fortsatt savnet i Indonesia etter vulkanutbruddet på Mount Dukono

HQ

I går kveld i Europa (22:41 GMT/07:41 lokal tid) fikk vulkanen Mount Dukono på den indonesiske øya Halmahera (Nord-Maluku) et voldsomt utbrudd som etterlot tre døde og tusenvis av mennesker på flukt, etter at aske spydde ut i en 10 km høy røyk- og rasmassekolonne. Indonesiske myndigheter har bedt befolkningen om å holde seg minst 2,5 km unna utbruddsstedet, uansett årsak, og har evakuert et tjuetalls mennesker.

Tre personer er imidlertid fortsatt savnet. Det dreier seg om to singaporeanske statsborgere og en indonesisk statsborger som var på fottur i skråningene av Dukono-fjellet, en rute som lokale myndigheter hadde innført restriksjoner på etter et tidligere vulkanutbrudd i 2024. Indonesia ligger på den såkalte Ildringen, et område i Stillehavet der tektoniske plater møtes, og som kjennetegnes av høy seismisk aktivitet og rundt hundre svært aktive vulkaner. Reuters har fått rapporter fra den lokale politisjefen om at det er tre omkomne etter utbruddet, men det har ikke vært mulig å verifisere om dette er de samme tre savnede personene. En video tatt opp på mobiltelefon av et vitne og verifisert av Reuters viser turgåere som løper ned fra fjellet, med en enorm søyle av røyk og aske som stiger mot himmelen bak seg.

Indonesias vulkanologibyrå har opprettholdt beredskapsnivå 3 (det høyeste) for området, og siden mars i fjor har det vært opptil 200 mindre utbrudd ved Dukono. Røykskyen stiger fortsatt flere kilometer til værs, men myndighetene har bekreftet at flytrafikken ikke har blitt påvirket av utbruddet.