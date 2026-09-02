Tre virkelig klassiske NES-spill er lagt til i « Switch Online

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Det er på tide med en ny porsjon retro-spill på Switch Online, og denne gangen er det tre ganske klassiske NES-titler som vi vet at mange av dere har savnet.

Først ut er SNKs klassiker Ikari Warriors, et spill som tydelig er inspirert av «Rambo» og som handler om to muskelbunter som skyter seg gjennom spillet, komplett med muligheten til å kapre stridsvogner og skape kaos. Det er et ganske utfordrende spill, men hvis du trykker på knappekombinasjonen A-B-B-A (et klassisk juksetriks fra gamle dager) når du dør, får du en ny sjanse.

Neste ut er Ninja Gaiden III: The Ancient Ship of Doom (de to forgjengerne er allerede tilgjengelige på tjenesten), der Ryu Hayabusa begir seg ut på nye eventyr og tar opp kampen mot CIA, som er i ferd med å prøve å skaffe seg supermutanter. Vi mistenker at mange av dere ikke har spilt dette, siden det aldri ble utgitt i Europa.

Til slutt har vi Rares R.C. Pro-Am II, som ble utgitt fire år etter originalen (en veldig lang tid på den tiden, da en oppfølger vanligvis tok ett eller høyst to år). Den store nyheten var tilføyelsen av flerspillermodus, med støtte for opptil fire spillere. Dette får oss til å tro at det fortsatt vil være underholdende i dag.

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