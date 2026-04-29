Treasure ser helt klart ut til å antyde noe Guardian Heroes relatert

Dessverre var Sega Saturn en konsoll som ble spilt av altfor få mennesker, spesielt utenfor Japan (der den faktisk solgte ganske bra). Resultatet er at det finnes tonnevis av virkelig gode spill der ute som mange ikke engang vet om.

Et eksempel på en slik tittel er Guardian Heroes fra 1996, et beat 'em up med enorm dybde og co-op, litt i stil med Castle Crashers, men med bedre grafikk og utgitt omtrent ti år tidligere. Det ble utviklet av actionmesterne i Treasure (Gunstar Heroes, Sin & Punishment, Ikaruga) og ble overøst med strålende kritikker.

Men bortsett fra en nyutgivelse på Xbox Live Arcade for 15 år siden, har vi ikke sett et spor av det siden ... men nå ser det ut til at noe er i gjære. Uten forvarsel la Treasure nylig ut en merkelig melding på X (takk, Time Extension) som tilsynelatende har noe å gjøre med Guardian Heroes, inkludert navnet "Sega Universe".

I går var det igjen tid for nok en Guardian Heroes teaser, denne gangen enda mer kryptisk med en meningsløs tekst som endte med (oversatt ved hjelp av Grok): "Å, jeg la ut feil bilde. Sega kommer til å bli sinte på meg."

Men Treasure er tydeligvis ikke ferdig med raritetene ennå, og i går la de ut et tredje innlegg med Guardian Heroes -logoen skrevet i Segas klassiske font, sammen med teksten :

"Å, Treasure, det er ikke klart ennå."

Dager da jeg får kjeft av Sega.

Vi aner ikke hva dette handler om, men det er sannsynligvis en nyutgivelse, remaster eller nyinnspilling av originalen, eller kanskje et helt nytt spill i serien. Ovennevnte Sega Universe er forresten et initiativ Sega lanserte i forrige uke (som vi rapporterte om) for å feire sin opprinnelse. Selv om Treasure laget Guardian Heroes, var Sega utgiveren, og det er naturligvis en sterk sak for en forbindelse.