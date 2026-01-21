Tredje finske angriper til NHL-laget Colorado Avalanche

HQ

Det er mye flytting av spillere i National Hockey League, eller NHL, og slik har det vært nok en gang. Som finske YLE forteller, er Valtteri Puustinen (26) den tredje finske angriperen i Colorado Avalanche. Puustinen slutter seg til angriperne Artturi Lehkonen og Joel Kiviranta.

Forrige sesong spilte Puustinen 13 kamper for Pittsburgh Penguins, og han gjorde 2+1 poeng i løpet av den tiden. Da Puustinen flyttet til Colorado Avalanche, fikk Pittsburgh Penguins en russisk forsvarsspiller, Ilja Solovjov (25). I løpet av denne sesongen har Solovjov spilt 16 NHL-kamper for Colorado Avalanche, og gjort 1+2 poeng.

Nå er det bare å håpe at de tre finske angriperne får det til å skje for Colorado Avalanche.